Aslı Enver'den Kerem Tunçeri için flaş hamle! İfşa olan mesajlar yaktı başını
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı ortalığı fena karıştırdı. Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver de harekete geçti, flaş bir hamle geldi.
Bir partide tanıştıkları iddia edilen Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin bir aydır görüştükleri hatta koronavirüs sebebiyle ilişkilerini telefona taşıdıkları konuşuldu. Bu iddia ortaya atılır atılmaz Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa olmaya başladı.
Murat Boz ile Aslı Enver aşkını desteklemeyen hayranları Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarınına ardından da Aslı Enver'e birçok mesaj atarak bu ilişkiye başlamaması yönünde uyardı. Tunçeri'nin mesajlar attığı bazı sosyal medya fenomenleri ise her şeyi gözler önüne serdi.
Ortaya çıkan bu mesajların ardından Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı. Kerem Tunçeri’nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı.
Tv100'ün haberine göre, bugün yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi.