Aslı Enver'den bomba evlilik hamlesi! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlilik kararı aldı!
Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkin Gökbudak ile el ele görüntülenmişti. Uzun zamandır aşktan yana yüzü gülmeyen Enver'in, Gökbudak ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Kavak Yelledi, Suskunlar ve daha birçok projeyle akıllara kazınan Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkin Gökbudak ile el ele görüntülenmişti. Başarılı oyuncunun kalbi bir süredir boştu. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü oyuncunun, sevgilisi Gökbudak ile evleneceği iddiaları ortaya atıldı. İş insanı Berkin Gökbudak ilişkileri, Enver'in hayranlarını sevindirdi.
Güzel oyuncu Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle ilişki yaşayan Enver, sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.
El ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti.