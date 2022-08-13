Aslı Enver'den bomba evlilik hamlesi! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlilik kararı aldı!

Kavak Yelledi, Suskunlar ve daha birçok projeyle akıllara kazınan Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkin Gökbudak ile el ele görüntülenmişti. Başarılı oyuncunun kalbi bir süredir boştu. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü oyuncunun, sevgilisi Gökbudak ile evleneceği iddiaları ortaya atıldı. İş insanı Berkin Gökbudak ilişkileri, Enver'in hayranlarını sevindirdi.