Aslı Enver ve Murat Boz detayını YouTuber Enes Batur ifşa etti Wi-Fi adları bakın ne

2017 yılında film setinde başlayan aşklarına sessiz sakin devam eden ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, hayranları bu haberden sonra ünlü çiftin evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu ki ünlü çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı aldı.