Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı hayranları isyan etti Yeter artık!
4 yıllık ilişkilerine bir küs bir barışık olarak devam eden Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin yeniden ayrıldığının söylenmesi takipçilerini kızdırdı.
2.5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak önceki gün, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Ayrıca Aslı Enver'in, yaklaşık 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak terk ettiği de söylentiler arasında yerini aldı.
Sosyal medyada önceki gece yayılan bu haber Twitter'da TT listesine bile girdi. İkilinin sevenleri, evlenecekleri konuşulurken gelen bu habere üzüldü. Kimileri de ayrıl-barış süren bu ilişkinin 'yeter artık' diyerek bitmesi gerektiğini söyledi.
Peki Aslı Enver kimdir?
Aslı Enver (d. 10 Mayıs 1984, Londra), Türk oyuncu. Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.