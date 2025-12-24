Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın aşk tatili! Rotaları belli oldu...

2022 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver, sürpriz bir evlilik yapmıştı. Evliliklerinin ardından Enver’in hamileliği de gündeme gelmiş, bu sebeple oyuncu rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.