Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın aşk tatili! Rotaları belli oldu...
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte çıktığı tatilde adeta ikinci bir balayına çıkarak, romantik anlar yaşadı.
2022 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver, sürpriz bir evlilik yapmıştı. Evliliklerinin ardından Enver’in hamileliği de gündeme gelmiş, bu sebeple oyuncu rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Çift, 4 Temmuz 2023’te dünyaya gelen kızları Elay ile yeni bir hayatın kapılarını aralamıştı.
Bu mutlu haberin ardından Aslı Enver, sosyal medya üzerinden duyduğu sevinci şu şekilde paylaşmıştı:
“Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş’um…”