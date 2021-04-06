Aslı Enver paylaştı takipçileri hep aynı yorumu yaptı 'Yeter artık!'
Aslı Enver, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, 'Artık yeter' deyip uyardı.
Son olarak Birce Akalay, Halit Ergenç gibi isimlerle Babil dizisinde rol alan Aslı Enveri dizinin final yapmasının ardından uzun bir tatile çıktı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Enver, hayranlarıyla iletişimini ise sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yapıyor.
Son olarak Instagram'da doğa içinde güzel havanın tadını çıkardığı anları paylaşan Enver'e beğeniler yağmur gibi yağarken bir o kadar da yorum yapıldı.
Aslı Enver'in fit fiziğine rağmen diyet yaptığını öğrenen hayranları, ''Yeter artık diyet yapma'' gibi yorumlar yaptı.
Aslı Enver'e diyet üzerine gelen yorumlar biri de Dolunay Soysert'ten geldi.