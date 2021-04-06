Aslı Enver paylaştı takipçileri hep aynı yorumu yaptı 'Yeter artık!'

Son olarak Birce Akalay, Halit Ergenç gibi isimlerle Babil dizisinde rol alan Aslı Enveri dizinin final yapmasının ardından uzun bir tatile çıktı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Enver, hayranlarıyla iletişimini ise sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yapıyor.