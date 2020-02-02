Aslı Enver Murat Boz ile barıştığı iddialarına bakın ne cevap verdi

Son zamanlarda ise sıklıkla barıştıkları iddiaları gündemi oyalar hale gelmişti. Murat Boz'un Aslı Enver ile olan fotoğrafını yeniden sosyal medya hesabı Instagram'da akışa dahil etmesi ise iddiaları güçlendirmişti. İkili, bu iddialar hakkında sessizliğini korumuştu ki ilk açıklama Aslı Enver'den geldi.