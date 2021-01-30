Aslı Enver Murat Boz hamlesiyle sosyal medyanın diline düştü bakın ne yaptı

Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyada birbirleriyle ilgili davranışlarla gündeme geliyor. Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.