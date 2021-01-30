Aslı Enver Murat Boz hamlesiyle sosyal medyanın diline düştü bakın ne yaptı
Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz hamlesiyle sosyal medyada dalga konusu oldu. Enver, yaptığından hemen döndü.
2017 yılında başlayan Aslı Enver ve Murat Boz aşkı, geçtiğimiz yıl Nisan ayında son bulmuş, Boz'un Aslı Enver'i aldattığı iddia edilmişti. Fakat bu ayrılık pek de uzun sürmemiş ikili yeniden barışmıştı. Ekim ayında bir daha ayrılan çift, ilişkilerine son noktayı koymuştu.
Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyada birbirleriyle ilgili davranışlarla gündeme geliyor. Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.
Aslı Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu farkeden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı.
Enver'in bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.