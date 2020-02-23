Aslı Enver Murat Boz aşkı tamamen bitti Uraz Kaygılaroğlu iddiası sildirdi

3 yıl boyunca bir barışık bir küs devam eden aşk 2 yıllık ilişkinin ardından Aslı Enver ve Murat Boz'un yine bir ayrılığı nedeniyle bitmişti. İkili, konu hakkında hiçbir açıklama yapmasa sosyal medyada Murat Boz'un Aslı Enver ile olan fotoğrafını yeniden akışa almasıyla ise barışacakları konuşulmaya başlanmıştı.