Aslı Bekiroğlu'nun yüzü güldü! Yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla aşkını ilan etti
Uzun süredir Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemden düşmeyen Aslı Bekiroğlu filmin kadrosundan çıkarılmıştı. Uzun süredir olaylar yüzünden yüzü gülmeyen ünlü oyuncu uzun süre sonra aşkı bulunca yüzü güldü.
Sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la olaylı geçen ilişkisiyle ve ifşalarıyla bir dönem magazin gündeminde olay yaratan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz yıl kasım ayında Telkıvıran'la ayrılmıştı.
Uzun bir süredir aşka kapılarını kapatan ünlü oyuncu 2007'de vefat eden sanatçı Barış Akarsu'nun ölümü hakkında "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" demişti.
Sözlerinin üstüne büyük tepki toplayarak sanatçının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan çıkartılan oyuncu büyük bir hüsrana uğradı.
Kötü günleri geride bırakmaya çalışan 26 yaşındaki ünlü oyuncu tatil için Bodrum'a gitmişti. Ünlü oyuncu tatil dönüşünde yeni aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.