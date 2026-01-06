Aslı Bekiroğlu'nun doktor hatasıyla bağırsağı kesilmişti! Yeniden ameliyat masasına yattı...
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat oldu. Daha önce yaşadığı komplikasyonların bir doktor hatasından kaynaklandığını açıklayan Bekiroğlu, son operasyonunun ardından hastane odasından takipçilerine seslendi.
Genç oyuncu, katıldığı bir YouTube programında uzun süredir merak edilen sağlık sürecini ilk kez ayrıntılarıyla anlatmıştı. Rahminden alınan miyom operasyonu sırasında ciddi bir tıbbi hata yaşandığını belirten Bekiroğlu, müdahale esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söylemişti.
Yaklaşık 7 santimetrelik bu hasar nedeniyle bir hafta sonra yeniden ameliyata alınan oyuncu, sürecin beklenenden çok daha zorlu geçtiğini dile getirmişti.
Yaşanan komplikasyonların devam ettiğini aktaran Bekiroğlu, bağırsağın onarımı için farklı bir yöntem uygulandığını ancak bunun da istenilen sonucu vermediğini açıklamıştı. Oyuncu, bu nedenle yeni bir ameliyat planlandığını ve önümüzdeki dönemde bir operasyon daha geçireceğini belirtmişti. Uzun süreli ilaç kullanımı nedeniyle fiziksel değişimler yaşadığını da söyleyen Bekiroğlu, sürecin psikolojik açıdan da kendisini yıprattığını ifade etmişti.
Geçtiğimiz yaz aylarında yaklaşık 9 saat süren ağır bir ameliyat geçiren 29 yaşındaki oyuncu, o dönemde yaptığı paylaşımda “Yaşıyorum, şükür” notuyla hayranlarına seslenmişti.