Aslı Bekiroğlu'nun doktor hatasıyla bağırsağı kesilmişti! Yeniden ameliyat masasına yattı...

Yaşanan komplikasyonların devam ettiğini aktaran Bekiroğlu, bağırsağın onarımı için farklı bir yöntem uygulandığını ancak bunun da istenilen sonucu vermediğini açıklamıştı. Oyuncu, bu nedenle yeni bir ameliyat planlandığını ve önümüzdeki dönemde bir operasyon daha geçireceğini belirtmişti. Uzun süreli ilaç kullanımı nedeniyle fiziksel değişimler yaşadığını da söyleyen Bekiroğlu, sürecin psikolojik açıdan da kendisini yıprattığını ifade etmişti.