Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu Bodrum'da tatilde bir erkekle birlikte samimi şekilde görüntülendi. Sahilde Bekiroğlu’nun vücuduna krem süren kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun geçtiğimiz senelerde sevgilisi ile ifşa görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Aslı Bekiroğlu uzun süre ne televizyonda ne de sosyal medyada kendini göstermişti.
Bodrum'da tatil
Aslı Bekiroğlu önce aşkta kaybetmiş, sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrılmıştı. Ardından da 2007’de ölen şarkıcı Barış Akarsu’ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkmıştı.
Oyuncu kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu açtı. Tercihi de Bodrum oldu.