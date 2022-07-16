BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu Bodrum'da tatilde bir erkekle birlikte samimi şekilde görüntülendi. Sahilde Bekiroğlu’nun vücuduna krem süren kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun geçtiğimiz senelerde sevgilisi ile ifşa görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

16
Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Yaşanan bu gelişmenin ardından Aslı Bekiroğlu uzun süre ne televizyonda ne de sosyal medyada kendini göstermişti.

26
Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Bodrum'da tatil 

Aslı Bekiroğlu önce aşkta kaybetmiş, sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrılmıştı. Ardından da 2007’de ölen şarkıcı Barış Akarsu’ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkmıştı.

36
Aslı Bekiroğlu'na sahilde krem süren kişinin kim olduğu belli oldu!

Oyuncu kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu açtı. Tercihi de Bodrum oldu.

46