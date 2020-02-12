Aslı Bekiroğlu olay ifşanın ardından ilk kez konuştu Can Koçkan'la fotoğrafları sızmıştı

Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım.''