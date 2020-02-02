Aslı Bekiroğlu ifşası kriz çıkardı sevgilisi ile çıplak fotoğrafları sansürsüz sızdı

Birçoğumuzun Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından genç oyuncu yeni bir açıklama yaptı.