Aslı Bekiroğlu ifşası kriz çıkardı sevgilisi ile çıplak fotoğrafları sansürsüz sızdı
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan pozları ifşa oldu, sevgililerin çıplak pozları sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olmasının ardından sosyal medyada genç oyuncuda destek mesajları yağdı. Peki Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan kimdir?
Birçoğumuzun Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından genç oyuncu yeni bir açıklama yaptı.
Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve iyice tanınan Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu söylenen görüntüler bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'de TT olan Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdı.
Twitter'da özellikle son haftalarda trend olan 'ifşa' mağdurlarına bugün de Aslı Bekiroğlu eklendi. Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen bu görüntüleri paylaşmıyoruz.
Fotoğraflar nasıl sızdırıldı: Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor.