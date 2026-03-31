Aslı Bekiroğlu hayatını karartan olayı anlattı! "28 yaşında, kariyerimin bağrında ölümden dönüyordum"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği zorlu sağlık sürecini ilk kez detaylarıyla anlattı. Yanlış yapılan bir miyom ameliyatı sonrası defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, "2-3 kez ölümden döndüm" sözleriyle yaşadıklarının ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatı sonrası komplikasyonlar yaşadığını ve bu nedenle toplam 6 kez ameliyat olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini çok yıprattığını ifade etti.