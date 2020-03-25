Aslı Bekiroğlu bombası patladı!Çıplak görüntüleri ifşa olmuştu
Sevgilisi Can Koçkan ile çektiği belatı ve çıplak görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu yeni dizi bombasını patlattı
Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisi ile hatırladığımız başarılı ve genç oyuncu Aslı Bekiroğlu zor günleri geride bıraktı. Sevgilisi Can Koçkan ile olan mahrem görüntülerinin sosyal medyada ifşa olmasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu yeniden kamera karşısına geçti.
iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait en özel görüntülerin ifşa olması sonrası yargıya giden Aslı Bekiroğlu yeniden Jet Sosyete dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
Gülse Birsel'in kaleme aldığı eğlenceli dizi Jet Sosyete'nin 3. sezon çekimleri başlıyor. Dizinin tanıtımında ise Aslı Bekiroğlu sürprizi var.
İfşa olayının ardından bir süre sessizliğe gömülen Aslı Bekiroğlu yeniden Jet Sosyete dizisi ile ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.