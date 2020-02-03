Aslı Bekaroğlu olayı nedir Can Koçkan ile çıplak pozları ifşa oldu

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan pozları ifşa oldu, sevgililerin çıplak pozları sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olmasının ardından sosyal medyada genç oyuncuda destek mesajları yağdı. Peki Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan kimdir?

Birçoğumuzun Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından genç oyuncu yeni bir açıklama yaptı.

Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve iyice tanınan Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu söylenen görüntüler bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'de TT olan Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdı.

Twitter'da özellikle son haftalarda trend olan 'ifşa' mağdurlarına bugün de Aslı Bekiroğlu eklendi. Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen bu görüntüleri paylaşmıyoruz.

Fotoğraflar nasıl sızdırıldı: Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor.

Aslı Bekiroğlu’nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdığı iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinden akşama kadar sessizliğini koruyan Aslı Bekiroğlu ilk açıklamayı yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı: Aslı Bekiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istedi.

GÖRÜNTÜLERİ KİM PAYLAŞTI?

İddiaya göre, yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da bulunduğu konuşuluyor. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Bekiroğlu'nun nasıl bir açıklamaya yapacağı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcu.