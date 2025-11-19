Aşkları ve tatilleri olay! Esra Bilgiç'ten çok özel kareler
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini büyüledi. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
“Adanış: Kutsal Kavga”, “Diriliş Ertuğrul” ve “Bir Umut Yeter” gibi projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen 33 yaşındaki başarılı oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Yoğun çalışma programına rağmen özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Bilgiç, bir süredir iş insanı Faruk Sabancı ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Çiftin romantik paylaşımları da sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.
Instagram’da 7,7 milyon takipçiye ulaşan güzel oyuncunun son paylaşımları, kısa süre içinde yüzlerce yorum ve beğeni alarak adeta rekor kırdı.