Aşkları belgelenince Hande Erçel Kerem Bürsin'den sürpriz pozlar geldi! Annesinin hamlesi şaşırttı
Sen Çal Kapımı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşklarının belgelenmesinin ardından çiftten yeni pozlar geldi. Bürsin'in annesinin hamlesi ise herkesi şaşırttı.
Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Erçel ve Bürsin, Türkiye'ye dönerken havalimanında yine hayranları tarafından bu kez el ele yakalandı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Basına yansıyan haberlerin ardından tatillerinden kesitleri paylaşan çiftten Bürsin, yayınladığı son fotoğrafla adeta aşk itirafında bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, Erçel'in fotoğrafını "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla yayınlamıştı.