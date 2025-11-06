Aşk dolu kareler! Samar Dadgar ve Özcan Deniz Almanya'dan paylaştı...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile mutlu evliliklerini kutlamak için Almanya'ya gitti. Çift, tatillerinden aşk dolu anlarını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini mutlu etti.
Almanya'da geçirdikleri keyifli zaman diliminde birlikte çekildikleri romantik kareleri paylaşan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, mutlu evliliklerini gözler önüne serdi.
Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemde ailevi sorunları ve mahkeme süreciyle gündemde olsa da, şu an tek ailesinin eşi ve oğlu Kuzey olduğunu dile getirmişti.
53 yaşındaki ünlü isim, ailesiyle olan ilişkilerini bitirdiğini ve kendini daha güçlü ve hafif hissettiğini açıklamıştı.
Ancak, şu anki en değerli varlıklarının eşi ve oğluyla geçirdiği huzurlu anlar olduğunu belirten Özcan Deniz, bu özel anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.