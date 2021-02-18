Aşkını öyle bir yere kazıttı ki Hadise'yi gören bu kadar da olmaz dedi
Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, öyle bir yerine aşkını kazıttı ki bu kadar da olmaz dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu marka için hem makyajsız televizyon ekranlarına çıkan hem de Instagram'da doğal haliyle fotoğraf paylaşan Hadise, yine gündemdeki yerini aldı.
Sevgilisi Kaan Yıldırım ile bir dönem kriz yaşayan ardından yeniden barışan çiftten Hadise, geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Hatta Hadise, bunu 14 Şubat öncesi yapınca ise daha çok dikkat çekti.
Hadise, ilk kez Kaan Yıldırım ile fotoğrafını paylaştı. 14 Şubat'tan bir gün önce yaptığı bu hamle görenleri şaşırttı. Son olarak ise Hadise'nin 'Aşk'ı vücudunda kazıttığı yer gündem oldu.
Kaan Yıldırım ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi gündemden düşmeyen Hadise, paylaşımıyla takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.