BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
MEDYA

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 7. bölüm fragmanı

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 25 Mart 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin 'bildim, buldum, oldum' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 63. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 63. bölüm fragmanı
Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı
Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı
Erdoğan 'Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini 200 lira yaptık pahalı mı' diye sorunca...
Erdoğan 'Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini 200 lira yaptık pahalı mı' diye sorunca...
ABD polisi kendilerine bıçakla saldıran kadını ateş açarak öldürdü
ABD polisi kendilerine bıçakla saldıran kadını ateş açarak öldürdü
Bakırköy’de alışveriş merkezindeki dehşetin detayları ortaya çıktı
Bakırköy’de alışveriş merkezindeki dehşetin detayları ortaya çıktı
Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar! Tam tersi iddia edilmişti
Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar! Tam tersi iddia edilmişti
Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Erdoğan "geçiş ücreti 200 lira" deyip sordu: Pahalı mı?
Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Erdoğan "geçiş ücreti 200 lira" deyip sordu: Pahalı mı?
Seda Sayan fena patladı! Sevgilisi Çağlar Ökten'in eski sevgilisiyle ilgili bomba çıkış!
Seda Sayan fena patladı! Sevgilisi Çağlar Ökten'in eski sevgilisiyle ilgili bomba çıkış!
İstanbul'da tapu tartışması kavgaya dönüştü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da tapu tartışması kavgaya dönüştü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı