Aşkın Tarifi Kahraman Babam Şef Akademi Survivor reytingde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin
14 Haziran 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Kahraman Babam, Survivor ve Şef Akademi'yi hüsrana uğrattı.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2021'e son olarak 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya veda etti. Sevilen yarışma programı reytinglerde zirve yarışını kaybetti.
Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat’ı kovdu. Diğer yandan Taylan, Fırat’ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başladı. Fırat ise utanç içinde olduğu Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğradı.
Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini verdi. Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiği Kahraman Babam reytinglerde dibe çakıldı.
Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte pazartesi günü reytingleri...