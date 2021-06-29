Aşkın Tarifi Kahraman Babam Kalp Yarası Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
28 Haziran 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Kalp Yarası, Kahraman Babam ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyledi Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğradı.
Kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan Kahraman Babam reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünün ele alındığı Kalp Yarası reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.
Tv8 ekranlarında yeni sezona başlayan Masterchef dün akşamki bölümüyle reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı. Reytinglere iyi bir giriş yapan programa zirve yarışında galip olamadı.
İşte pazartesi günü reytingleri...