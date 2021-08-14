Aşkın Tarifi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün olay videosuna Neslihan Atagül'den ilk yorum!

Nişantaşı'nda 'manevi kardeşleri' ile gezerken görüntülendiler

"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.