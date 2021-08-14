Aşkın Tarifi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün olay videosuna Neslihan Atagül'den ilk yorum!
KANAL D Aşkın Tarifi dizisinin başrolleri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün geçtiğimiz haftalarda sarmaş dolaş duygusal bir şarkı söylerken çekilen videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından, ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşini kıskandığı yönündeki iddialara ilk kez yanıt verdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sevenlerini kızdırmıştı.
Kadir Doğulu ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve Aşkın Tarifi dizisindeki rol arakadaşı Serra Arıtürk'ün, set dışında birbirlerinin gözlerinin içine baka baka, yan yana, kol kola şarkı söylemeleriyle sosyal medyada gündem olan video hakkında konuştu.
Nişantaşı'nda 'manevi kardeşleri' ile gezerken görüntülendiler
"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çift, muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.
"Çok yormuyorum kendimi"
Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.