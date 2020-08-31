Aşkı uğruna Fox TV'yi bırakmıştı! Nazlı Tolga'dan sevindiren haber geldi

2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. 2018 yılında anne olan Tolga'dan güzel haber geldi. Eşinin işi nedeniyle bir süredir Londra'da yaşayan eski spiker, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.