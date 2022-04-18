Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı
9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen İtalyan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. Çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı.
Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle önce evlerini ayırmış, sonrasında ise geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Boşanma sonrası keyifli tavırları dikkat çeken Zanna ise kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” demişti.
Zanna'nın avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" diye konuşmuştu.