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Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

Seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen İtalyan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. Çift,  2013'te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı.

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Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

 Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle önce evlerini ayırmış, sonrasında ise geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

Boşanma sonrası keyifli tavırları dikkat çeken Zanna ise kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” demişti. 

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Aşkı ortaya çıktı Danilo Zanna sarmaş dolaş pozları olay oldu! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı

Zanna'nın avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" diye konuşmuştu. 

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