Aşkı Memnu efsanesi 14 yıl sonra bir arada Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Netflix filminde yer alacak!
Aşk-ı Memnu'daki Behlül ve Bihter karakteriyleriyle Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yer edinen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra yeniden bir projede bir araya geliyor.
Televizyon tarihinin efsane çiftlerinden Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.
Medya kulislerini sallayan haber, efsaneler 14 yıl sonra bir arada: Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeniden buluştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.
İşte filmin detayları: Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis haberine göre, filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.