Aşkı Memnu efsanesi 14 yıl sonra bir arada Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Netflix filminde yer alacak!

Televizyon tarihinin efsane çiftlerinden Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.