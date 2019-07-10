Aşkı için bakın ne yaptı! Sosyal medyada hızla yayıladı
NORVEÇ'te yaşayan Kristian Richards isimli genç, kız arkadaşı Bex Morley'e evlenme teklifi etmek için sıra dışı bir yöntem tercih etti. Çiftin bin metre yüksekliğindeki Kjeragbolten kayasındaki evlilik teklifinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Genç adam, Kjeragbolten kentinde yerden 900 metre yükseklikte, iki kayalık arasına sıkışmış bir taş parçasının üzerinde dizlerinin üstüne çökerek evlilik teklifi etti. Görenin hayretler içinde kaldığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.
14
Kristian, "Çoğu insan, kız arkadaşının 'hayır' demesinden korkar ama benim endişelenecek başka şeylerim vardı." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.
24
"Yüzüğü düşüreceğim diye çok korktum" dedi. Sevgilisinin çok korktuğunu söyleyen Kristian Richards, “Galiba sadece oradan uzaklaşmak için kabul etti” diyerek espri yaptı.
34
Morley teklifi kabul etti.
44