Askerlik artık 6 ay! Yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayınlandı işte detaylar

Meclis Genel Kurulu'nda 335 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenleme, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa kapsamında 100 bin asker erken terhis olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu.