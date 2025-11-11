BIST 10.576
Askeri kargo uçağı kazası sonrası dünya ülkelerinden taziye mesajları

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü ve uçakta 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Olayın ardından KKTC, Azerbaycan, Pakistan, İtalya, ABD, Japonya, Rusya ve Kazakistan lider ve yetkilileri Türkiye’ye taziye mesajları ileterek dayanışma vurgusunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı. Yaşanan olayla ilgili ülkeler peş peşe taziye mesajı yayınladı.

KKTC'DEN MESAJ

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadelerini kullandı.

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı Aliyev, Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine, sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon görüşmesi ve taziye dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının olayla ilgili olarak temas halinde olduğu kaydedildi.

PAKİSTAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

İTALYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TAZİYE

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya paylaşımı ile taziyede bulunurken, yaşanan kazadan ötürü üzüntülerini dile getirdi.

JAPONYA'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir."

RUSYA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yayımladığı taziye mesajında "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

KAZAKİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti. 

