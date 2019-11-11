HABER /  GÜNCEL

Askeri araç devrildi çok sayıda yaralı var

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde askeri araç devrildi. Zırhlı aracın devrilmesi nedeniyle aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik korucuları ile askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bolivya fena karıştı! Başkan görevini bıraktı
Özgür Özel'e Manisa'da liste şoku!
Camideki cinayette tüyler ürperten ifade
Rum liderden haddini aşan Türkiye talebi
Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı İran'dan açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Lüks araç seyir halindeyken alev alev yandı
İzmir Bakırçay Üniversitesinde devamsızlık tutuklaması
PTT AŞ'nin Mobil Havale hizmeti hem kolay hem güvenilir
Kocaeli'de kiracılarıyla tartışan karı koca dehşeti yaşadı
ABD'de Apple'a cinsiyetçi kredi kartı soruşturması
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Yorumlar