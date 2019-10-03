Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. Feci kazada 2 asker şehit düşerken 5 asker de yaralandı.
Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Operasyona gidiyorlardı
Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İki askerin durumu ağır
Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan 2 asker şehit düştü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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