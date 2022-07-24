Aşka olan küslük bitti! Selin Şekerci kısa süren aşk orucunu bozdu gönlünü Osman Yalın'a kaptırdı
Verdiği röportajlarda aşka küstüğünü söyleyen 33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Şekerci ocak ayında ilişkisini bitirdiği İbrahim Selim'den sonra tekrardan aşık oldu. Şekerci dün akşam yeni sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Dijital dizi platformu Netflix'te Yeşilçam dzisinde Çağatay Ulusoy'la başrol paylaşan ünlü oyuncu Selin Şekerci aşka kapılarını kapattığını söylemişti.
Sunucu İbrahim Selim'le yaşadığı yedi aylık aşkın sonuna geçtiğimiz ocak ayında ilişkiyi bitiren Şekerci bir röportajında 'Aşka tövbe ettim' ifadelerini kullanmıştı.
Röportajında bahsettiği çocuk mevzusu yüzünden uzun süre gündemlerde kalan 33 yaşındaki ünlü oyuncu anne olmak istediğini belirterek, 'Evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım' demişti.
Hayatında birinin olmadığını söyleyen Şekerci, kesin bir dille aşka küstüğü cümleleri, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur." diyerek belirtmişti.