Aşk ve vefanın böylesi! Vefat eden eşini yalnız bırakmamak için köyde tek başına yaşıyor

Köyde yalnız olduğunu belirten Köylü, "Çocuklar, 'Kastamonu'ya bizim yanımıza gel.' diyor ama hanımı bırakıp gitmiyorum. Hanım burada, nereye gideyim? Onu bekliyorum. Köyde kimse olmadığından hanımı bırakıp gidemiyorum. Her gün evden çıkıp buraya geliyorum. Dua okuyorum, çiçek getiriyorum." diye konuştu.