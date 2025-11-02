Aşk ve Gözyaşı'nda kötü gidişat finali getirdi! Ekranlara veda edecek...
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dijital platformlarda çekilen yapımlara rağmen başarı elde edemedi. Sevilen dizi çifti dijital platformlardaki uyumunu ve izlenme oranını televizyonda yansıtamadı. Dizi başlarken Barış Arduç'a 13 bölüm için peşin 45 milyon TL ücret ödendiği biliniyordu.
Büyük beklentiler ve bütçelerle oluşturulan Aşk ve Gözyaşı dizisi, başarısız reytinglerin ardından 7. bölümde final kararı aldı.
