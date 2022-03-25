Aşk üçgeni! Önce karısını vurdu, sonra karısıyla sevgilisini ormana götürüp sevgilisine ateş etti

Canını kurtarabilmek için barışma sözü verdi

Canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karışan kebapçı kocanın skandal planı ise dehşete kapılan Hülya Demir'in polise ihbar vermesiyle ortaya çıktı. Dehşeti tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa Emniyeti, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için Tülay O. İle anlaştığı; karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için ona kurusıkı silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi.