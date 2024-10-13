Aşk pozlarını peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle el ele dudak dudağa...

Şeyma Subaşı 2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında Ilıcalı'dan boşanmıştı. Subaşı, 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile 4 ay evli kalmıştı. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Bali tatili tüm romantikliğiyle sürdürüyor.