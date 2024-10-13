Aşk pozlarını peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle el ele dudak dudağa...
Bali'de olan Şeyma Subaşı, gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeria kaptırdı. Şeyma Subaşı ile sevgilisi Marlon Teixeria'dan romantik pozlar geldi. Subaşı, sevgilisiyle el ele, dudak dudağa olduğu anları sosyal medyada paylaştı.
Şeyma Subaşı 2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında Ilıcalı'dan boşanmıştı. Subaşı, 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile 4 ay evli kalmıştı. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Bali tatili tüm romantikliğiyle sürdürüyor.
Her zaman paylaşımlarıyla olay olan Şeyma Subaşı bu kez yeni sevgilisi ile aşk pozlarıyla adından söz ettirdi.
En son eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğününde yaptığı imalı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Meedo'dan boşandığı tarihte ise yeni aşkını ifşa etmişti.
Bali'de olan Şeyma Subaşı, gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeria kaptırdı.