Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Baht Oyunu'na fark etti! Reytingde zirve bakın kimin oldu
24 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Baht Oyunu ve Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.
İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlı olduğu Aşk Mantık İntikam reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulduğu Ada Masalı reytinglerde hüsrana uğradı.
Ada, Bora’nın evinde Meltem’i bornozla görünce çılgına döner. Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başladığı Baht Oyunu reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte salı günü reytingleri...
10 - Robin Hood (ATV)