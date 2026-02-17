Aşk kurallarını bozdu! Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy paylaştı
Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Yakışıklı oyuncu bu kez beklenenin aksine aşkını göz önünde ve haykırarak yaşıyor.
Magazin dünyasının sessiz ve derinden ilerleyen çifti Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, aşklarını ilk kez sosyal medya üzerinden ilan etti.
Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaşınca ortalık alev aldı. İkiliden gelen bu paylaşım takipçilerini mest etti.
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, Aslıhan Malbora'nın Instagram hesabından manzaraya karşı öpüştükleri bir fotoğraf paylaştı.
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın yolları 2024 yılında 'Kübra' dizisinin setinde kesişti.
Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'nın tiyatro oyununu çiçeklerle izlemeye gitti ve doğum gününde özel kutlamalar yaptı.
Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora cephesinden ilk sosyal medya hamlesi geldi. Malbora, Ulusoy ile romantik bir karesini paylaşarak ilişkideki ciddiyeti gözler önüne serdi.