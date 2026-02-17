Aşk kurallarını bozdu! Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy paylaştı

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın yolları 2024 yılında 'Kübra' dizisinin setinde kesişti.

Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'nın tiyatro oyununu çiçeklerle izlemeye gitti ve doğum gününde özel kutlamalar yaptı.

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora cephesinden ilk sosyal medya hamlesi geldi. Malbora, Ulusoy ile romantik bir karesini paylaşarak ilişkideki ciddiyeti gözler önüne serdi.