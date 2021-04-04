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Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Market ve dokunulmazlık oyunlarının oynadığı bölümde itiraf damga vurdu.

Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı yapılan oylama sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 3 Nisan tarihli son bölümünde takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı.

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Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Kıyasıya mücadelesinin yaşandığı gecede dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.

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Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu.

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Aşk itirafı olay oldu Survivor'da konsey karıştı! Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi

Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı

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