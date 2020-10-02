Aşk ilanı! Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldılar

İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, ''Covid-19'' adlı bir şarkı hazırladı. Yapımcılığını Ömer Özkurt’un üstlendiği şarkının klibi, 1 milyon lira bütçeyle İstanbul’da çekildi. Mokhtari, yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan’ın oturduğu klip için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum’da bir kutlama organize etti.