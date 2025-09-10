Aşk-ı Memnu'nun Katya'sını görenlerin ağzı açık kaldı! 30 yaş yaşlanmış
Bir zamanların reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'da Katya karakterini canlandıran Ufuk Kaplan, dizinin en çok ses getiren isimlerinden biriydi. Sosyal medya hesabında paylaştığı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Kaplan'ı kimse tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...
Kariyerinin en başarılı dönemini 'Aşk-ı Memnu'daki 'Katya' karakteriyle yaşayan Ufuk Kaplan, o dönem harika bir çıkış yakalamıştı.
'Aşk-ı Memnu'dan sonra 'Yaseminli Yuva', 'Bizim Okul', 'Hayat Dediğin', 'Gölgedekiler', 'Yasak Elma gibi' projelerde de yer alan Ufuk Kaplan son haliyle gündeme geldi. 'Kuma' adlı diziye katılan Kaplan'ı görenler "Yıllar Katya'ya acımamış" yorumunda bulundu. İşte Kaplanın o halleri...