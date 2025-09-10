Aşk-ı Memnu'nun Katya'sını görenlerin ağzı açık kaldı! 30 yaş yaşlanmış

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi reyting rekorları kırmıştı. Her oyuncunun yeri ayrıydı ama bazı karakterler bugün bile unutulmuyor. Bunlarda biri de sinsiliğiyle ve oyunlarıyla herkesin nefretini kazanan Katya idi...