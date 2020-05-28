Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son haliyle şok etti Pelin Ermiş mini şortlu pozlarını paylaştı
Kanal D ekranlarında yeniden yayımlanan Aşk-ı memnu dizisinde Cemile karakterine hayat vermiş olan Pelin Ermiş'in son hali herkesin dikkatini çekti.
Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren, favori dizi Aşk-ı Memnu, yeniden televizyon ekranlarında yayımlanmaya başladı. Tekrar bölümlerinin dahi reytingi yüksek olan dizide yan rolde olanların şimdiki halleri ise merak konusu oldu. Dizide Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı.
Aşk-ı Memnu dizisinin ardından oyunculuğa devam ederek Kiraz Mevsimi, Hangimiz Sevmedik, Avlu gibi dizilerde rol alan Pelin Ermiş, fazla kilolarından kurtuldu ve iddialara göre estetik yaptırdı.
Pelin Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı.
Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali ise herkesi şaşırttı.