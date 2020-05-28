Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son haliyle şok etti Pelin Ermiş mini şortlu pozlarını paylaştı

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren, favori dizi Aşk-ı Memnu, yeniden televizyon ekranlarında yayımlanmaya başladı. Tekrar bölümlerinin dahi reytingi yüksek olan dizide yan rolde olanların şimdiki halleri ise merak konusu oldu. Dizide Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı.