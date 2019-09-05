Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş estetikle bambaşka birine dönüştü
2008-2010 yılları arasında Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşkı-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, son haliyle şaşırtıyor.
Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in şimdiki haline bakanlar, yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, ufak estetiklerle yıllar içinde ilginç bir değişime uğramış.
Ermiş, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış. Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.
Peki Pelin Ermiş kimdir?
Ermiş, 20 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'de doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak yönetmen koltuğunda Adnan Güler'in oturduğu, 2007 yılında Show TV kanalında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisi ile adım atmıştır.
Burada gösterdiği oyunculuk performansı ile beğenileri toplamıştır. 2007 yılı yapımı Kırmızı adlı kısa filmde yer almıştır. Pelin Ermiş dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da yerini kapmıştır.