Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya son haliyle şaşırttı
Bir zamanların çocuk oyuncusu olarak herkesin beğenisi kazanan Batuhan Karacakaya'nın yıllar içindeki değişimi herkes şaşırttı.
Ekranların çocuk oyuncusu olarak ünlenen Batuhan Karacakaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Menu dizisiyle tanınmıştı. Dizideki Bülent Ziyagil rolüyle hafızalara kazınmıştı.
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7 yaşında oyunculuğa Büyük Buluşma ile adım atan Karacakaya, Aşk-ı Memnu'da 3 yıl boyunca rol almıştı.
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Aşk-ı Memnu'nun ardından uzun bir süre ekranlardan uzak olan Karacakaya son olarak Diriliş Ertuğrul dizisiyle ekranlara geldi. Dizide Dündar karakterini canlandıran genç oyuncu seyirciyi bu rolüyle şaşırtmıştı.
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23 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın yıllar içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı.
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