Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi...

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen hala karakteriyle tanınan usta sanatçı Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi... - Resim: 1

Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen halası Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi... - Resim: 2

81 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahne ve ekranlarda yer alan usta sanatçı, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Tuncer'e geçtiğimiz günlerde 4. evre beyin kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi... - Resim: 3

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı.

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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi... - Resim: 4

Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sıydı! Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi... - Resim: 5

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.

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Gülsen Tuncer