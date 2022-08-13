Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızı ekranlara geri dönüyor! Nebahat Çehre'den yepyeni proje
Ünlü oyuncu ve model Nebahat Çehre uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu 2 farklı senaryoyu değerlendirdiğini açıkladı.
Yeşilçam'ın yıldızlarından olan ve aynı zamanda 1960 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü sanatçı Nebahat Çehre uzun bir sürenin ardından ekranlara geri döndüğünü hayranlarıyla paylaştı.
Nebahat Çehre Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöroğlu ve Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hafsa Sultan' karakterleriyle hala gündemlerden düşmüyor.
Yıllara meydan okumasıyla sık sık gündeme gelen Çehre, geçtiğimiz aylarda bir yatak markasının reklamı için kamera karşısına geçmişti.
Reklam çekimlerini seven ünlü oyuncunun şimdilerde, yeni bir proje için anlaşmaya gittiği konuşuluyor.