Aşk hayatı ile gündemden düşmüyordu! Ece Erken'den radikal karar

ECE ERKEN NEDEN TAŞINIYOR?

Ece Erken, hakkında ortaya çıkan aşk iddiaları ile gündem olmuştu. "Yasak aşk" iddialarına sert bir şekilde tepki göstererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Yaşadığı zorlu süreçlerin ve kayıpların ardından oğlu Eymen ile birlikte hayatına Dubai'de devam etme kararı almıştı. Ancak gidişinin sebebini oğlunun eğitimi olduğunu söylemişti.