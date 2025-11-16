Aşk defterini kapattı! Filiz Erkal'dan çok özel sözler...

"Kendimi avutmak zorundaydım çocuklarım için. Zaten onların olması benim için çok büyük bir avantajdı. Hani belki tek başıma olsaydım bu kadar güçlü duramayabilirdim. Ben iyi oldukça, onların da iyi olacağına inanarak ayakta kaldım. Hedefim sadece onlara güzel bir gelecek sunmak. Yani benim hedefim üç çocuğum. İbrahim'in bana bıraktığı emanetler onlar."